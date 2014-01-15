ЄвроБаскет-2015 оголосив конкурс на розробку офіційного талісмана

Про це УНІАН повідомили в МОК "ЄвроБаскет-2015".

Як повідомив директор турніру Маркіян Лубківський, завданням конкурсу є розробити офіційний талісман, котрий стане справжнім символом турніру. «Талісман – невід’ємна складова будь-якої великої спортивної події. Він має передавати не лише дух турніру та країни-господарки, а й надихати, нести радісні емоції. Саме тому ми прагнемо залучити широке коло фахівців до його створення», - сказав Лубківський.

За словами директора турніру, талісман буде активно задіяний у подіях чемпіонату, передтурнірних заходах, соціальних проектах, тому має позитивно сприйматися дітьми та дорослими, уособлювати цінності чемпіонату: пристрасть, командний дух, випробування та повагу.

Роботи приймаються від креативних агенцій та незалежних авторів до 14 лютого 2014 року. Пропозиція має включати ескіз талісмана, його опис (історію створення) та ім’я. За розробку талісмана Чемпіонату встановлено грошову винагороду – 15 тис. грн.

Лубківський також повідомив, що офіційна презентація талісмана відбудеться навесні 2014 року.

З детальними умовами конкурсу можна ознайомитись на сторінці ЄвроБаскету 2015 у Facebook https://www.facebook.com/EuroBasketOfficial або надіславши запит на mascot@eurobasket2015.org.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з баскетболу серед національних збірних команд Євробаскет-2015 відбудеться у вересні 2015 року. Чемпіонат планується провести у шести містах України - Києві, Донецьку, Львові, Харкові, Дніпропетровську та Одесі.