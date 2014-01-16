Рибак закрив сесію Верховної Ради (оновлено)

Володимир Рибак закрив третю сесію Верховної Ради

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак оголосив про закриття третьої сесії парламенту сьомого скликання. Як передає кореспондент УНІАН, після оголошення про закриття сесії у залі прозвучав Державний Гімн України. Читайте також: Рибак підтримав голосування підняттям рук і оголосив ще одну перерву Рибак нагадав, що чергова, четверта сесія парламенту розпочнеться у вівторок, 4 лютого о 10.00.

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