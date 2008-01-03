Яценюк: розмови про Яценюка-наступника - дурня

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК вважає нісенітницею чутки про те, що він є наступником Віктора ЮЩЕНКА на посту Президента України.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті “Україна молода” від 3 січня.

“Та ну, це дурня. Усі ці розмови про ЯЦЕНЮКА-«наступника» - не більше, ніж дискредитація мене особисто”, - сказав спікер.

Він наголосив, що такі чутки є одним із методів створити для нього проблеми у стосунках з різними людьми. “Я ці питання навіть близько не розглядаю”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Відповідаючи на запитання, чи погодиться він на це, якщо його проситиме В.ЮЩЕНКО А.ЯЦЕНЮК сказав: “Наш Президент - молодий, із першим терміном... Навіщо йому мене просити?! Конституцією передбачена можливість балотуватися вдруге”.