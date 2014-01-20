Міліція відпустила оператора "Радіо Свобода", він побитий

Як повідомляє радіостанція, обличчя Ісхакова вкрите синцями, одяг в крові, у нього зламаний ніс і є підозра на струс мозку.

Співробітниця Дарницького райвідділу міліції Інна Гамалій повідомила радіо «Свобода», що Дмитро Баркар також перебуває в цьому райвідділі і його повинні відпустити через 15 хвилин. Вона також заявила, що журналісти радіостанції «не затримані, а їх допитують у якості свідків».

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