Міліція відпустила оператора "Радіо Свобода", він побитий
15:56, 20 січня 2014Політика
0 0
Міліція відпустила одного з затриманих сьогодні вранці журналістів радіо «Свобода», відеооператора Ігоря Ісхакова
Ісхаков після затримання / Svitlana Odarenko
Як повідомляє радіостанція, обличчя Ісхакова вкрите синцями, одяг в крові, у нього зламаний ніс і є підозра на струс мозку.
Журналісти Радіо Свобода після затримання / Facebook Mykola Kniazhytsky
Співробітниця Дарницького райвідділу міліції Інна Гамалій повідомила радіо «Свобода», що Дмитро Баркар також перебуває в цьому райвідділі і його повинні відпустити через 15 хвилин. Вона також заявила, що журналісти радіостанції «не затримані, а їх допитують у якості свідків».
Читайте такожЖурналістів тримають в «автозаку» на Грушевського - Радіо “Свобода”Журналістів радіо «Свобода» затримали сьогодні вранці під час виконання професійних обов'язків на вулиці Грушевського в Києві. Перед цим знімальна група зафіксувала, як міліціонер цілиться і стріляє просто в них.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter