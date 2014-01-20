Затримані на Грушевського поскаржилися омбудсмену на поводження з боку міліції

Працівники Секретаріату Уповноваженого з прав людини в ході перевірки інформації щодо незаконних затримань громадян у зв’язку з їх можливою причетністю до масових заворушень на вул. Грушевського в Києві відвідали сьогодні Дніпровське, Дарницьке, Деснянське та Солом’янське районні управління ГУМВС України в Києві.

Про це УНІАН повідомили в управлінні комунікативної політики та зв'язків із громадськістю Уповноваженого ВР з прав людини.

Згідно з повідомленням, у ході перевірки Дніпровського та Деснянського райуправлінь міліції були встановлені факти тривалого тримання затриманих осіб у кабінетах слідчих без відповідного процесуального оформлення, а також неінформування Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги про факт затримання осіб.

“Дві затримані особи звернулися до Уповноваженого із заявами щодо неналежного поводження з боку правоохоронців під час затримання», - поінформували у омбудсмена.

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Після втручання працівників Секретаріату Уповноваженого право затриманих на правову допомогу було поновлено, до райуправлінь прибули адвокати, призначені Центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, йдеться у повідомленні.

Також у Дарницькому райуправлінні працівники Секретаріату поспілкувалися із двома журналістами, яких було доставлено до відділку після тривалого тримання в автозаку на вул. Грушевського. Обидва журналісти мали тілесні ушкодження, які, за їхніми словами, вони отримали від працівників спецпідрозділу «Беркут» під час затримання. При цьому скарг на дії працівників Дарницького районного управління висловлено не було, підкреслюється в повідомленні.

Про всі виявлені порушення працівники Секретаріату Уповноваженого негайно повідомили прокуратуру міста Києва для вжиття відповідних заходів реагування.

Як повідомляв УНІАН, за даними МВС, у Києві за підозрою у причетності до сутичок з міліцією та масових заворушеннях затримано 31 особу.