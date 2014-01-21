Міліція розпалила велике багаття на сходинках Національного художнього музею

Про це повідомляє кореспондент РИА Новости.

Зокрема, правоохоронці розпалили велике багаття на сходинках Національного художнього музею України за спинами міліцейської лінії оборони. Навколо багаття зібралися кілька десятків співробітників органів внутрішніх справ. Ще одне вогнище розпалено безпосередньо за спинами правоохоронців, які тримають оборону від демонстрантів. Цієї ночі в Києві одинадцять градусів морозу.

У той же час демонстранти продовжують запускати у правоохоронців різну піротехніку.

Читайте такожНа Грушевського тривають масові заворушення

Зіткнення в центрі Києва на вулиці Грушевського почалися 19 січня після восьмого народного віче проти політики української влади. Частина демонстрантів спробувала прорвати оточення із співробітників органів внутрішніх справ, які охороняють порядок навколо урядового кварталу. МВС країни повідомило, що в результаті масових заворушень у Києві постраждали близько 100 правоохоронців, 61 з них госпіталізований в Центральний госпіталь МВС. Адміністрація міста повідомила, що крім міліціонерів постраждали 104 людини, 44 з яких були госпіталізовані.