На під'їздах до Києва збираються автобуси з невідомими, а в центрі столиці групуються "тітушки"

Активісти Автомайдану намагаються відстежити їх рух. Як повідомляє кореспондент УНІАН, поява і рух автобусів хаотичні, наче вони намагаються заплутати автомайданівців.

Крім того, в центрі столиці збираються невеликі групи, приблизно по 10 осіб, "тітушок"