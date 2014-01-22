На під'їздах до Києва збираються автобуси з невідомими, а в центрі столиці групуються "тітушки"
00:05, 22 січня 2014Політика
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На усіх під'їздах до Києва з'являються автобуси з невідомими людьми.
Активісти Автомайдану намагаються відстежити їх рух. Як повідомляє кореспондент УНІАН, поява і рух автобусів хаотичні, наче вони намагаються заплутати автомайданівців.
Крім того, в центрі столиці збираються невеликі групи, приблизно по 10 осіб, "тітушок"
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