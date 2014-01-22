Беркут розігнав активістів, розібрав барикади і повернувся на свої позиції

Під натиском спецназівців МВС люди масово тікали з вулиці Грушевського на Хрещатик. Під час операції по розсіюванню мітингувальників бійці спецназу також перейшли на біг і стрімко витіснили людей у бік Хрещатика.

Станом на 12.35 «беркутівці» зупинилися біля готелю “Дніпро”, а мітингувальники відступили на Майдан Незалежності.

На самому Майдані де знаходяться мітингувальники, оголошена тривога. Людей по гучномовцю попереджають про те, що на Майдан йдуть колони міліції.

Тим часом правоохоронці згрупувалися по периметру вулиці Грушевського і продовжили використовувати проти мітингувальників зброю з гумовими кулями.

Серед мітингувальників багато постраждалих від шумових гранат, так і безпосередньо від зіткнень зі спецназівцями.

Після кількох хвилин на Європейській площі в Києві мітингувальники пішли в наступ. "Беркут" відступає.

Як передає кореспондент УНІАН, кілька сотень протестувальників пішли в наступ на «Беркут». У правоохоронців летять «коктейлі Молотова» і камені.

Зараз «Беркут» повернувся на площу перед стадіоном «Динамо».

Протестуючі зайняли позицію навпроти Парламентської бібліотеки.