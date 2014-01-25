У Черкасах біля райвідділу міліції пролунав вибух
02:27, 25 січня 2014Політика
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На території Черкаського районного відділу міліції стався вибух, внаслідок якого було пошкоджено 7 вiкон
На території Черкаського районного відділу міліції стався вибух / УНІАН
Потерпiлих серед громадян та працiвникiв мiлiцiї немає, передає Еспресо.TV із посиланням на прес-службу черкаської міліції.
На місці події працюють експерти.
"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство), що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років", - йдеться у повідомленні МВС.
Нагадаємо, з 23 січня кілька тисяч людей штурмують будівлю Черкаської ОДА.
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