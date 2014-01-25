У Черкасах біля райвідділу міліції пролунав вибух

Потерпiлих серед громадян та працiвникiв мiлiцiї немає, передає Еспресо.TV із посиланням на прес-службу черкаської міліції.

На місці події працюють експерти.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство), що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років", - йдеться у повідомленні МВС.

Нагадаємо, з 23 січня кілька тисяч людей штурмують будівлю Черкаської ОДА.