У Черкасах біля райвідділу міліції пролунав вибух

02:27, 25 січня 2014
Політика
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На території Черкаського районного відділу міліції стався вибух, внаслідок якого було пошкоджено 7 вiкон

Люди на сходах облдержадміністрації в Черкасах, у четвер,23 січня 2014 р / УНІАН

Потерпiлих серед громадян та працiвникiв мiлiцiї немає, передає Еспресо.TV із посиланням на прес-службу черкаської міліції. 

На місці події працюють експерти.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство), що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років", - йдеться у повідомленні МВС.

Нагадаємо, з 23 січня кілька тисяч людей штурмують будівлю Черкаської ОДА.

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