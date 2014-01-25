Amnesty International занепокоєна зникненням одного з лідерів Автомайдану Булатова

Як ідеться в заяві Amnesty International, ввечері 22 січня Булатов останній раз виходив на зв'язок зі своєю сім’єю, і рідні вважають, що його викрали. Булатов не виходив на зв’язок з родичами чи друзями з 23.00 22 січня. Він є одним з головних організаторів та учасників Автомайдану, тому може бути добре відомий українській владі.

Згідно з інформацію, яку отримала Amnesty International, Булатов був активним впродовж усього дня 22 січня. Він організовував подальші акції протесту та брав участь у зустрічах. Його зникненню передував напад «Беркуту» на колону автомобілів протестувальників вночі 23 січня. Під час цього нападу автомобілі були розбиті, а протестувальників, за повідомленнями, відвезли в невідомому напрямку. Хоча Булатов не був у цій колоні автомобілістів, «є побоювання , що «Беркут» відслідковував усіх людей, що брали участь в Автомайдані. У той час як стало відоме місцезнаходження більшості затриманих, у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що вони не затримували Булатова. Автомобіль Дмитра також відсутній. Є побоювання, що він може бути підданий катуванню та іншим видам жорстокого поводження», - заявляють в Amnesty International.

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У заяві підкреслюється, що починаючи з неділі, 19 січня, вже надійшло п’ять повідомлень про смерть протестувальників, які пов’язані з Євромайданом, хоча влада підтвердила тільки дві смерті, що настали внаслідок вогнепальних поранень. Також була низка випадків затримання протестувальників без інформування їхніх сімей.

З точки зору безпеки ситуація, що склалася в Україні сьогодні, викликає серйозну стурбованість Amnesty International, якою були зафіксовані випадки катувань та інших видів жорстокого поводження, а також безкарне використання невибіркової та брутальної сили з боку співробітників правоохоронних органів.