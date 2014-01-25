Сумська міськрада готова передати пам’ятник Леніну комуністам за 16 млн грн

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міський голова Геннадій Мінаєв під час засідання сесії обласної ради у п’ятницю, 24 січня, на якій розглядалося питання передачі пам’ятника з комунальної власності територіальної громади міста Суми до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

“Пам’ятник Леніну належить місту, і депутати міськради прийняли рішення про його демонтаж і переплавку. Однак, за певних умов, ми готові передати його ЦК КПУ, про що я сповістив Петра Симоненка. Зокрема, монумент у подальшому має знаходитиметься за межами обласного центру і за нього повинно бути внесено благодійну допомогу в розмірі 16 мільйонів гривень. Гроші КПУ має перерахувати управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства”, - зазначив мер.

За його словами, пропозиція чинна впродовж тижня. По тому, відповідно до рішення міської ради, пам’ятник Леніну демонтують та переплавлять на матеріал для виготовлення пам’ятника засновнику міста Герасиму Кондратьєву та пам’ятного знаку засновникам Сум.

У свою чергу депутати Сумської облради не змогли прийняти рішення про передачу з комунальної власності Сум до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області пам’ятника Леніну, оскільки для позитивного вирішення питання не вистачило голосів: із 77 присутніх на сесії депутатів “за” проголосували лише 38 із 51 необхідного.