Тягнибок вважає, що Янукович почав йти на поступки завдяки активності регіонів
Лідер фракції ВО «Свобода» Олег Тягнибок вважає, що Президент України Віктор Янукович почав йти на поступки завдяки активності регіонів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Тягнибок сказав, виступаючи на Майдані.
За його словами, завдяки «другому фронту» завдяки тому, що люди в регіонах почали перебирати владу в свої руки.
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Саме це, на його думку, призвело до того, що влада почала йти на поступки: «Ось чому ця влада почала йти на поступки, і я хочу сказати, що сьогодні відбувся третій раунд переговорів, і ми одразу відчули – настрій влади, настрій Януковича зовсім інший, він вже не той, як два дні тому. І це завдяки тому, що ми відкрили з вами другий фронт».
Читайте такожЗустріч Януковича з лідерами опозиції завершиласяВін також пояснив продовження переговорів з Януковичем, не зважаючи на рішення Майдану припинити такі перемовини тим, що про таку необхідність говорилось під час зустрічей з іноземними дипломатами та посадовцями, а також представниками духовенства.
«Ми маємо дотиснути», - сказав Тягнибок, нагадавши, що серед вимог - скасування законів 16 січня, повернення до Конституції 2004 року тощо.
«Тут є одини делікатний момент, чи віримо ми їм, чи не віримо?», - запитав Тягнибок, сам відповівши, що звичайно ні. За його словами, як тільки Янукович говорить про мир, йдуть силові акції. Тому, Тягнибок впевнений, що повірити можна тільки в конкретні дії. «А поки всі на Майдан», - закликав Тягнибок.