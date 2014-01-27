Представники ЗМІ вийшли на акцію «Не стріляйте в журналістів» на вулиці Грушевського

Як передає корреспондент УНІАН, журналісти вирушили з плакатом, на якому намальовано голуба в бронежилеті, в якого ціляться, - символ журналістів, які постраждали під час сутичок на Грушевського.

Журналісти вийшли на акцію, щоб сказати правоохоронцям, що методи, які вони застосовують щодо представників ЗМІ, перевищують їхні службові повноваження.

Одна із журналістів зазначила, що у гарячих точках менше постраждалих журналістів, ніж під час відносно мирної акції в Україні.

Деякі із журналістів у бронежилетах.

Журналісти винесли у буферну зону плакати, на яких написано: «Працюємо, а не воюємо», «Ми з тобою однієї крові», «Ми громадяни однієї країни: не стріляй», «Журналісти - не мішені», «Захисти мене».

Правоохоронці у свою чергу почали транслювати у гучномовець повідомлення про те, щоб громадяни не провокували працівників міліції та не підходили ближче трьох метрів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 січня, Національна спілка журналістів України оприлюднила заяву з вимогою від керівництва силових відомств негайно припинити насильство над журналістами.

«Національна спілка журналістів України висловлює обурення численними фактами побиття працівників ЗМІ, які за останні дні сталися в багатьох областях України. Якщо недавно масові прояви насильства по відношенню до наших колег відбувалися у столиці, то зараз під час масових акцій у регіонах силовики жорстоко б'ють журналістів та нищать їхню апаратуру», - наголосили в НСЖУ.

«За свідченням наших колег, спецпризначенці як в столиці, так і в регіонах, цілеспрямовано застосовують силу до журналістів, забороняючи проводити зйомку. Журналістські посвідчення, ідентифікаційні жилети з написом «Преса», фото- та відеоапаратура стали не захистом, а подразнювальним фактором», - наголошується в заяві.

НСЖУ заявляє, що обурена діями представників правоохоронних органів та вимагає від керівництва силових відомств негайно припинити насильство над журналістами.

Як повідомляє «Інститут масової інформації», в Україні з 19 по 27 січня постраждали 60 журналіств. Список постраждалих журналістів:

Нагадаємо, у листопаді-грудні 2013 року від рук правоохоронців постраждали більш як 50 журналістів.