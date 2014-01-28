В ПР кажуть, що в них є ким замінити Азарова

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на питання, чи є у Партії регіонів ким замінити Азарова.

«Партії регіонів є ким замінити Азарова. Але цю пропозицію, відповідно до закону, вносить Президент. Це його компетенція», - сказав депутат.

Водночас він не назвав кількість можливих кандидатур на цю посаду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на позачерговому засіданні ВР могло бути розглянуте питання про недовіру уряду. Перед цим депутати фракції Партії регіонів ухвалили рішення самостійно визначатися при голосуванні з питань, винесених на сьогоднішнє засідання Верховної Ради. Позитивне голосування ВР за недовіру уряду тягне за собою його відставку.

Відразу після відкриття засідання ВР з'явилася інформація від прес-служби уряду, що Азаров написав заяву про відставку. Водночас, Президент України може її не прийняти. В опозиції заяву Азарова про відставку розцінили як «трюк» влади.