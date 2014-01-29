В Івано-Франківську СБУ перевіряє інформацію про звільнення шістьох бійців “Альфи”

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Івано-Франківського обласного управління СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, інформація про те, що шестеро бійців спецпідрозділу “Альфа” 28 січня написали рапорти на звільнення була оприлюднена вчора виступаючими на вечірньому віче в Івано-Франківську. Зокрема, про це сказала депутат Івано-Франківської облради Ольга Бабій.

Читайте такожЗМІ: Із львівського Беркуту звільнилися декілька бійців (відео)В свою чергу у прес-центрі СБУ УНІАН відповіли, що не володіють інформацією з цього приводу і порекомендували звертатись за роз’яснення до місцевого управління СБУ.