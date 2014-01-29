Пінчук: Більшість депутатів ПР вважає, що має бути спільний законопроект про амністію

Про це він сказав у коментарі журналістам після засідання фракції ПР із Президентом України Віктором Януковичем.

Депутат відзначив, що більшість фракції вважає, що у парламенті має бути один спільний законопроект про амністію, який підтримають всі депутати.

На думку Пінчука, суспільству необхідно показати, що є можливість виходу з кризи і є кроки на зустріч з боку Президента та влади.

«На даний момент головне, щоб парламент все ж таки проголосував один спільний закон. На жаль, якщо не цей закон, який спільно напрацьовувався, а буде братися лише опозиційний, він може якщо і набере якусь більшість, але це буде не консолідоване рішення ВР», - сказав депутат.

На уточнення, чи повернуться депутати до сесійної зали і голосуватимуть за законопроект сьогодні, Пінчук сказав: «Ми сьогодні будемо ще мати змогу. І я маю велику надію, що все ж таки зараз йдуть ще перемовини лідерів опозиції з Президентом, з головою ВР, все ж таки що ми дійдемо до спільного рішення і буде консолідовано проголосовано законопроект Верховною Радою».

Крім того, депутат додав, що спільний законопроект «зараз лише пропозиція підписана Мірошниченком, але в зал він повинен був виноситись підписаний усіма лідерами фракцій».