Нуланд знову їде в Україну

Про це йдеться у повідомленні Державного департаменту США, повідомляє "Голос Америки".

До Києва Нуланд прибуде після візиту до Берліна, Мюнхена, де супроводжуватиме голову Державного департаменту Джона Керрі, а також після візиту до Афін, Нікосії та Праги.

"У Києві, заступник Державного секретаря Нуланд зустрінеться з представниками уряду, лідерами опозиції та громадянського суспільства та бізнес лідерами, щоб закликати до угоди щодо нового уряду та плану дій, який поверне Україну на шлях до здійснення прагнень українців до демократії, поваги до прав людини, європейської інтеграції та економічного зростання", - йдеться у повідомленні Державного департаменту США.

Як відомо, в грудні 2013 року заступник держсекретаря США уже відвідувала Київ. Зокрема, вона зустрічалася з президентом Віктором Януковичем і відвідувала протестувальників на Майдані Незалежності.