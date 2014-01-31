Більшість українців на референдумі підтримали б вступ до Євросоюзу – дослідження

Про це свідчать передані агентству УНІАН результати загальноукраїнського соціологічного дослідження Центру соціальних та маркетингових досліджень «СОЦИС».

Читайте також90% українців підтримали б зняття депутатської недоторканності - КравчукТак, серед тих, хто має намір взяти участь у референдумі та визначився зі своїм вибором, 57,6% громадян України підтримують вступ до Євросоюзу, а 42,4% готові проголосувати за вступ до Митного союзу, якби такий референдум проводився найближчим часом.

Водночас, серед усіх опитаних 13,9% вказали, що не брали б участi в референдумi.

Читайте такожМайже половина населення проголосувала б за вступ України до ЄС, якби референдум відбувся зараз - опитуванняДослідження було проведене у період з 17 по 26 січня по всій території України методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Метод відбору респондентів – квотна вибірка (за ознаками вік та стать). Загалом було опитано 2004 респондентів у віці від 18 років і старше, вибірка репрезентативна загалом для України за показниками віку, статі та типом поселення (місто/село). Статистична похибка вибірки +/– 2,2%.