Справу проти Булатова закрили - Порошенко

Шевченківський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання слідства про арешт активіста Автомайдану Дмитра Булатова.

"Я отримав постанову Шевченківського районного суду, яка винесена сьогодні", - повідомив Порошенко, зазначивши, що раніше слідчий просив застосувати до Булатова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, передає кореспондент ЛІГАБізнесІнформ.

"У постанові суду йдеться про те, що у задоволенні клопотання відмовлено. Справу закрито, Булатов вільний. Може зараз зі мною висуватися в аеропорт їхати за кордон на лікування", - повідомив Порошенко.

За словами Порошенка, "Беркуту", автобуси якого помічені недалеко від клініки, дано наказ звільнити територію.

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Нагадаємо, раніше активістів Автомайдану Дмитра Булатова, Олексія Гриценка та Сергія Кобу розшукував УБОЗ Києва. Відповідна інформація містилася в базі даних МВС в категорії "Особи, які переховуються від органів влади". Булатов значився як особа, що переховується від органів досудового слідства. Стаття звинувачення - 294 ч.2 Кримінального кодексу України ("масові заворушення, що призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків", санкція - позбавлення волі на строк від восьми до 15 років). В базі значилося, що Булатову обрано запобіжний захід "утримання під вартою".