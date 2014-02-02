Справу проти Булатова закрили - Порошенко
За словами Порошенка, Шевченківський районний суд сьогодні ухвалив відповідну постанову
Шевченківський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання слідства про арешт активіста Автомайдану Дмитра Булатова.
"Я отримав постанову Шевченківського районного суду, яка винесена сьогодні", - повідомив Порошенко, зазначивши, що раніше слідчий просив застосувати до Булатова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, передає кореспондент ЛІГАБізнесІнформ.
"У постанові суду йдеться про те, що у задоволенні клопотання відмовлено. Справу закрито, Булатов вільний. Може зараз зі мною висуватися в аеропорт їхати за кордон на лікування", - повідомив Порошенко.
За словами Порошенка, "Беркуту", автобуси якого помічені недалеко від клініки, дано наказ звільнити територію.
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Нагадаємо, раніше активістів Автомайдану Дмитра Булатова, Олексія Гриценка та Сергія Кобу розшукував УБОЗ Києва. Відповідна інформація містилася в базі даних МВС в категорії "Особи, які переховуються від органів влади". Булатов значився як особа, що переховується від органів досудового слідства. Стаття звинувачення - 294 ч.2 Кримінального кодексу України ("масові заворушення, що призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків", санкція - позбавлення волі на строк від восьми до 15 років). В базі значилося, що Булатову обрано запобіжний захід "утримання під вартою".