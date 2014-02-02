Луценко заявив, що активіста Автомайдану Дмитра Булатова допитають
17:25, 02 лютого 2014Політика
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Прийнято рішення про допит Дмитра Булатова
Булатова допитають / ТСН
Прийнято рішення дозволити допит одного з лідерів Автомайдану Дмитра Булатова про обставини його викрадення до його вильоту за кордон на лікування.
Про це Українській правді повідомив екс-глава МВС Юрій Луценко.
За його словами, домовленість досягнута між Петром Порошенком і прокурором м. Києва.
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"У клініці "Борис" очікують прибуття слідчого на допит, який також має привезти документ про скасування рішення про примусову доставку Булатова для проведення слідчих дій", - повідомив Луценко.
За згодою сторін, лікуючий лікар також дає дозвіл на розмову зі слідчим і на вивезення Булатова на лікування закордон.
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