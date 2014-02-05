Активіста Автомайдану відпустили під домашній арешт

Апеляційний суд Києва задовольнив клопотання сторони захисту та змінив активісту Автомайдану Олександру Кравцову запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області.

Кравцов впродовж 2 місяців зобов’язується перебувати за місцем реєстрації під домашнім арештом.

Читайте такожЛукаш заявила, що закон про амністію не стосується силовиків, які перевищили повноваження

Кравцов разом з іншими особами підозрюється у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, пов’язане з опором представнику влади).

Як повідомляв УНІАН, 25 січня Оболонський районний суд Києва призначив 17 активістам Автомайдану, у тому числі Кравцову, як запобiжний захід 2 мiсяцi арешту.