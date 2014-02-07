У Сочі Янукович зустрівся з генсеком ООН

Президент Віктор Янукович наголошує, що українська влада докладе всіх зусиль, щоб не допустити ескалації конфлікту в державі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав у Сочі на зустрічі з Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Пан Гі Муном.

«Протягом останнього часу нам вдалося зробити важливі кроки у процесі мирного врегулювання політичної ситуації в Україні», - наголосив Янукович.

Сторони обговорили ситуацію в Україні та питання подальшого співробітництва держави з ООН.

«Радий нашій зустрічі та можливості продовжити наш діалог щодо актуальних подій в Україні, а також нагальних питань співробітництва України та ООН», - сказав глава держави на початку зустрічі.

Янукович подякував Пан Гі Муну за увагу, яку той приділяє Україні. Він зазначив, що наша держава уважно ставиться до ініціатив, висловлених ООН щодо врегулювання політичної ситуації в Україні.

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«Я вдячний за Вашу збалансовану й виважену позицію та поділяю заклики щодо необхідності виявлення сторонами стриманості з метою уникнення подальшої напруженості й насилля та проведення конструктивного діалогу», - зауважив Президент.

Довідка УНІАН. Відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з ЄС наприкінці листопада 2013 року стала першопричиною виникнення масових протестів. Після жорстокого розгону «беркутівцями» у ніч на 30 листопада учасників мирної акції на Майдані Незалежності, наступного дня, 1 грудня, на вулиці Києва вийшли сотні тисяч обурених громадян. Того ж дня у центрі міста постав новий Євромайдан.

Після ухвалення Верховною Радою 16 січня 2014 р. антидемократичних законів протистояння в Україні посилилися. На вул. Грушевського в Києві з 19 січня тривали сутички між активістами Майдану й бійцями спецпідрозділу МВС "Беркут". Сотні людей поранено, є загиблі.

Переговори між лідерами опозиційних партій, Президентом і членами робочої групи з врегулювання політичної кризи тривають.