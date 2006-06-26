Мороз відмовляється міняти Мінтранс на Луценка
15:05, 26 червня 2006Політика
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Лідер СПУ коментує пропозицію НУ
Соціалісти не збираються обмінювати посаду міністра внутрішніх справ на посаду міністра транспорту, сказав журналістам лідер СПУ Олександр Мороз, коментуючи заяву «Нашої України» щодо доцільності такого обміну.
О. Мороз відзначив, що переговори про розподіл посад відбувалися більше трьох місяців, і «Наша Україна» вибила для себе цю посаду (міністра внутрішніх справ)».
Лідер СПУ відзначив, що Юрій Луценко повинен залишитися на посаді міністра внутрішніх справ.
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