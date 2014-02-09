На Майдані - понад 10 тисяч осіб, почали виступати громадські активісти

На Майдані Незалежності в Києві розпочалася громадська частина Народного віче

Як передає кореспондент УНІАН, перед учасниками на Майдані, де присутні понад 10 тисяч людей, виступлять громадські активісти: Ігор Луценко. Тетяна Чорновол, Руслана Лижичко. Окрім того, виступлять народні депутати Володимир Яворівський, Арсеній Яценюк, Віталій Кличко, Олег Тягнибок.

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