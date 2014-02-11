ЄС не вжив заходів економічної допомоги Україні в обмін на підписання асоціації

Про це повідомило ИТАР-ТАСС дипломатичне джерело в кулуарах зустрічі в Брюсселі.

"Були розглянуті можливості мобілізації допомоги Україні з боку міжнародних фінансових організацій, зокрема МВФ, яка може бути використана за умови виконання Києвом всіх вимог цієї організації", - сказав джерело.

"Про конкретні суми говорити передчасно", - додав він, зазначивши, що мова, зокрема, йде про антикризові кошти для України, раніше запропоновані з боку МВФ, які ця країна може отримати в обмін на жорсткі заходи бюджетної економії.