ЄС не вжив заходів економічної допомоги Україні в обмін на підписання асоціації
02:21, 11 лютого 2014Політика
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Міністри закордонних справ ЄС не вжили конкретних заходів економічної допомоги Україні в обмін на підписання угоди про асоціацію та вільну торгівлю.
ЄС не прийняв заходів економічної допомоги Києву в обмін на підписання угоди про асоціацію
Про це повідомило ИТАР-ТАСС дипломатичне джерело в кулуарах зустрічі в Брюсселі.
"Були розглянуті можливості мобілізації допомоги Україні з боку міжнародних фінансових організацій, зокрема МВФ, яка може бути використана за умови виконання Києвом всіх вимог цієї організації", - сказав джерело.
"Про конкретні суми говорити передчасно", - додав він, зазначивши, що мова, зокрема, йде про антикризові кошти для України, раніше запропоновані з боку МВФ, які ця країна може отримати в обмін на жорсткі заходи бюджетної економії.
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