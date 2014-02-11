Кучма: В Україні ніколи не було царів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Чернігівській обласній раді.

Читайте такожКучма вважає, що ситуацію з Майданом «затягнули у часі» За словами Кучми, необхідно, щоб Верховна Рада разом із урядом відповідала за ситуацію в країні, і таку відповідальність треба закріпити конституційно.

"В Україні ніколи не було царів. Під царями жили, але були гетьмани, а вони залежали від зборів – не гетьман все вирішував, а збори", - сказав Кучма.

На його думку, в Україні варто повернутися до норм Конституції від 2004 року, а потім створити, за необхідності, комісію з удосконалення Основного Закону.

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"Вернутися до Конституції 2004 року і доробляти Конституцію, якщо вона комусь не подобається, інакше ніколи парламентсько-президентську модель не утворити", - пояснив Кучма.

Як повідомляв УНІАН, на внесенні змін до Конституції наполягають опозиційні фракції, зокрема пропонували, аби парламент ухвалив конституційний акт щодо повернення до Основного закону в редакції 2004 року.