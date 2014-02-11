Суд пішов приймати рішення за скаргою Тимошенко

Комінтернівський районний суд Харкова пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення за скаргою екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко на відмову їй у пом'якшенні режиму тримання.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 14.10 суддя Антоніна Юр'єва, заслухавши думки сторін, дослідивши матеріали справи та провівши дебати, пішла до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Під час обговорення адвокат Тимошенко Олександр Плахотнюк підкреслив, що всі законодавчі підстави для прийняття рішення про полегшення режиму в справі екс-прем'єра дотримані та передбачених законом обмежень, які могли б бути підставою для відмови, немає.

Плахотнюк висловив переконання, що підстави, за якими Тимошенко відмовили в переведені на ділянку соціальної реабілітації, “надумані та штучні”.

Він наголосив, що адміністрація Качанівської колонії безпідставно намагалася залучити Тимошенко до робіт на посаді швачки. Адвокат додав, що закон не зобов'язує засуджених працювати і, в разі залучення Тимошенко до робіт, адміністрація повинна забезпечити її роботою, яка відповідає освіті та здібностям екс-прем'єра.

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Плахотнюк підкреслив, що засуджена працює головою ВО “Батьківщина” і вона готова перераховувати частину своєї заробітної плати для покриття витрат на утримання.

Адвокат також звернув увагу на те, що адміністрація колонії не вивчила питання стану здоров'я Тимошенко і не врахувала, що вона не працює за станом здоров'я.

Захисник наголосив, що всі стягнення, які накладалися на Тимошенко, погашені. Тому вони будуть враховуватися як характеризуючий фактор для винесення рішення.

“Всі стягнення надумані й не характеризують Тимошенко як злісного порушника умов тримання”, - сказав Плахотнюк.

Він також додав, що питання погашення цивільного позову, пред'явленого Тимошенко, теж не може бути підставою для відмови.

“Рішення комісії в обов'язковому порядку повинно бути скасовано”, - сказав адвокат.

На його думку, адміністрація Качанівської колонії має можливості створити ділянку соціальної реабілітації в ЦКЛ “Укрзалізниця”, де проходить лікування Тимошенко.

У свою чергу, начальник Качанівської колонії Ігор Колпащіков, виступаючи в суді, наголосив, що під час перебування у виправному закладі Тимошенко не працювала та не дотримувалася режиму. На його думку, вона “не встає на шлях виправлення... й позитивно ми її не можемо охарактеризувати”.

Колпащіков також висловив переконання, що в установі відбування покарання всі особи зобов'язані працювати й це не порушує їхніх конституційних прав.

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Начальник колонії наголосив, що суд, враховуючи всі обставини, повинен відмовити у задоволенні скарги Тимошенко.

Зі свого боку прокурор Олег Гончаренко зазначив, що відмова Тимошенко полегшити режим "як особі, яка не стає на шлях виправлення, є чіткою та зрозумілою".

На його думку, рішення комісії про відмову “є законним і обгрунтованим”.

Прокурор також звернув увагу, що приведення засудженого на ділянку соціальної реабілітації є правом, а не обов'язком адміністрації виправного закладу.

Прокурор наголосив, що вважає, що суд повинен відмовити у задоволенні скарги.

Суддя Юр'єва, направляючись до нарадчої кімнати, сказала, що рішення буде оголошено через три години.