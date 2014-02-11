Україна віддаляється від Європи, а її імідж негативний - німецький політолог

Сьогодні імідж України в західних країнах негативний і вона віддаляється від Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час міжнародного круглого столу “Вплив Євромайдану на імідж України” висловив директор Міжнародного інституту якості PR Томас Ахеліс (Німеччина).

“Імідж України негативний в західних країнах. Гірше не може бути. На жаль, з точки зору політики, Україна віддаляється від Європи”, - сказав він.

На думку Ахеліса, однією з головних проблем є те, що в Україні немає справжньої демократії. “В Україні є опозиція, але вона не говорить єдиним голосом. Шляхи опозиції не узгоджені між собою... З економічної точки зору ми бачимо, що країна є банкрутом. Невідомо, хто захоче зараз інвестувати в цю країну”, - сказав він, додавши, що Євро-2012 Україна також не змогла використати для поліпшення свого іміджу.

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“Зараз Україна неприваблива і для туризму. Для поліпшення іміджу потрібні будуть роки, тому що люди запам'ятають надовго картинку з Майдану, а щоб повернути інвестора в країну, потрібно буде ще більше часу”, - додав він.

У свою чергу голова Асоціації чесько-українського партнерства Ярослав Пешек (Чехія) зазначив, що чеський бізнес “налякали події в Україні” і він перебуває в очікуванні консолідації і привабливих пропозицій від українських властей. “Нам потрібно спільно розробити проекти, які допоможуть наближенню України до ЄС”, - додав він.