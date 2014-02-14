ГПУ: масові страйки є незаконними

Як повідомили в прес-службі відомства, заклики до страйків все частіше з'являються в інтернеті і в ЗМІ.

"Акції, які в цих закликах називають "страйки", не мають нічого спільного з законодавчим поняттям "страйк"", - зазначають у ГПУ.

У відомстві нагадали, що відповідно до Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" під страйком розуміють тимчасове колективне добровільне припинення роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов'язків) підприємства з метою вирішення розбіжностей між роботодавцем і найманими працівниками щодо умов праці та виробничого побуту.

"Тому страйк не може бути масовим заходом, організованим на підтримку тих чи інших політичних сил. Учасники цих акцій повинні усвідомлювати, що на найманих працівників, які беруть участь у таких заходах, не поширюються законодавчі гарантії", - йдеться в повідомленні.

У ГПУ зазначають, що участь у незаконному страйку є порушенням трудової дисципліни і може бути підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності.