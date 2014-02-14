У Черкасах суд відпустив автомайданівця під домашній арешт

У Черкасах апеляційний суд звільнив автомайданівця Романа Краснянчука під домашній арешт

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народний депутат Ірина Геращенко. "Тільки-но у Черкасах апеляційний суд звільнив автомайданівця Романа Краснянчука під домашній арешт", - написала нардеп. Раніше сімох активістів черкаського Майдану, включаючи Краснянчука, хотів узяти на поруки народний депутат Микола Томенко.

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