У Черкасах суд відпустив автомайданівця під домашній арешт
10:27, 14 лютого 2014Політика
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У Черкасах апеляційний суд звільнив автомайданівця Романа Краснянчука під домашній арешт
Суд відпустив активіста
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народний депутат Ірина Геращенко.
"Тільки-но у Черкасах апеляційний суд звільнив автомайданівця Романа Краснянчука під домашній арешт", - написала нардеп.
Раніше сімох активістів черкаського Майдану, включаючи Краснянчука, хотів узяти на поруки народний депутат Микола Томенко.
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