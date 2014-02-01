Нардеп обіцяє взяти на поруки сімох активістів черкаського Майдану

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Томенко.

Депутат повідомив, що у вівторок, 4 лютого, в Черкасах відбудеться засідання Апеляційного суду Черкаської області стосовно активістів Майдану, які зараз знаходяться в СІЗО.

«Я передав в Апеляційний суд свої звернення про взяття на поруки сімох активістів Майдану: Сергія Хаджинова, Ярослава Коргута, Романа Краснянчука, Владислава Чорнобильського, Павла Шелудько, Павла Грищука, Романа Зуболея», - повідомив Томенко після візиту в СІЗО.