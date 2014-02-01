Нардеп обіцяє взяти на поруки сімох активістів черкаського Майдану
10:26, 01 лютого 2014Політика
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Народний депутат Микола Томенко має намір взяти на поруки сім активістів черкаського Майдану.
Народне віче в Черкасах
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Томенко.
Депутат повідомив, що у вівторок, 4 лютого, в Черкасах відбудеться засідання Апеляційного суду Черкаської області стосовно активістів Майдану, які зараз знаходяться в СІЗО.
«Я передав в Апеляційний суд свої звернення про взяття на поруки сімох активістів Майдану: Сергія Хаджинова, Ярослава Коргута, Романа Краснянчука, Владислава Чорнобильського, Павла Шелудько, Павла Грищука, Романа Зуболея», - повідомив Томенко після візиту в СІЗО.
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