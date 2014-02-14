Суд зобов’язав Кличка пояснити, за що йому дали німецький орден

Дану інформацію запитував депутат від «Батьківщини», повідомляє видання Закон і Бізнес.

Відповідну постанову у справі №816/410/14 суд виніс 13 лютого.

Нагадаємо, 13 січня депутат Зіньківської міської ради із фракції ВО «Батьківщина» Сергій Сало направив запит до Віталія Кличка з проханням повідомити, за які саме заслуги той став кавалером ордену іноземної державної нагороди, а саме – ордену «За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина». 17 січня В.Кличко офіційно відмовився надавати таку інформацію.

Читайте такожВ ПР заявили, що Кличко має відмовитися від дозволів на проживання за кордономПроаналізувавши зміст інформації, яка запитувалась позивачем, положення чинного законодавства, правову позицію Конституційного Суду, викладену у рішенні від 20.01.2012 №2-рп, а також взявши до уваги Резолюцію ПАРЄ від 25.12.2008 №1165(1998), Полтавський окружний адмінсуд дійшов висновку, що «така інформація становить суспільний інтерес та повинна надаватись запитувачам інформації в порядку, встановленому Законом №2939».