У «Батьківщині» підтвердили зустріч Яценюка і Кличко з Меркель у Берліні

Вони проведуть зустрічі з Ангелою Меркель і представниками фракції ХДС-ХСС в Бундестазі, повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина».

За підсумками зустрічей заплановане спілкування зі ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, раніше німецька газета Bild повідомила, що глава німецького уряду Ангела Меркель наступного вівторка, 18 лютого, у Берліні зустрінеться з лідерами українських опозиційних партій «УДАР» Віталієм Кличком та «Батьківщина» Арсенієм Яценюком.