У «Батьківщині» підтвердили зустріч Яценюка і Кличко з Меркель у Берліні
15:29, 14 лютого 2014Політика
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У понеділок, 17 лютого, голова Політради ВО "Батьківщина" Арсеній Яценюк і лідер партії "УДАР" Віталій Кличко на запрошення голови партії ХДС, Федерального Канцлера Німеччини Ангели Меркель відвідають Берлін.
Меркель зустрінеться з Кличком і Яценюком / REUTERS
Вони проведуть зустрічі з Ангелою Меркель і представниками фракції ХДС-ХСС в Бундестазі, повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина».
За підсумками зустрічей заплановане спілкування зі ЗМІ.
Як повідомляв УНІАН, раніше німецька газета Bild повідомила, що глава німецького уряду Ангела Меркель наступного вівторка, 18 лютого, у Берліні зустрінеться з лідерами українських опозиційних партій «УДАР» Віталієм Кличком та «Батьківщина» Арсенієм Яценюком.
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