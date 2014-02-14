Меркель в Берліні зустрінеться з Яценюком та Кличком - ЗМІ

Глава німецького уряду Ангела Меркель наступного вівторка, 18 лютого, у Берліні зустрінеться з лідерами українських опозиційних партій «УДАР» Віталієм Кличком та «Батьківщина» Арсенієм Яценюком.

Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР з посиланням на німецьку газету Bild.

"Кличко та Яценюк, відповідно глава партії "УДАР" та глава парламентської фракції партії "Батьківщина", з німецьким канцлером планують поговорити про антиурядові протести в Україні, котрі тривають з листопада, та тези опозиції у питанні внесення змін до Конституції", - відзначає агентство.

Читайте такожРада ЄС поки що не обговорюватиме санкції щодо української влади - ЗМІ

РАР також наводить слова члена німецької партії влади Християнсько-демократичний союз (CDU), голови Комітету у закордонних справах Європейського парламенту Елмара Брока про те, що візит українських опозиційних політиків до ФРН підтверджує "інтенсивну участь Німеччини у вирішенні конфлікту" в Україні.

"Треба використати усі шанси, аби направити Україну на шлях верховенства права", - сказав Брок.