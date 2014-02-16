У центрі Києва люди збираються на чергове Народне віче.

Як передає кореспондент УНІАН, найбільша кількість людей зосереджена на вулиці Грушевського біля барикад та поблизу центральної сцени на Майдані Незалежності.

По всьому Хрещатику зосереджено загони Самооборони Майдану. Зокрема, вони вишикувалися біля будівлі КМДА, на вулиці Грушевського та в інших місцях.

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Ситуація на вулиці Грушевського є спокійною. Тут триває заміна барикад зі снігу на барикади з піску. Для проїзду автомобілів зроблено коридор між барикадами, який охороняється двома окремими загонами мітингувальників, що розмістились один за одним біля кожного ряду барикад. Люди періодично скандують: “Слава Україні - героям слава!”.

Ситуація на Майдані Незалежності також спокійна. Люди там слухають патріотичну музику та спілкуються.