У Луцьку на віче вимагали закриття справ проти євромайданівців та звільнення Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, в неділю на Театральній площі міста зібралося близько 3 тисяч людей. Після віча з гаслами «Луцьк, вставай!» громадяни рушили до одного зі спальних районів міста.

На мітингу зокрема були присутні народні депутати України від ВО «Батьківщина» Сергій Соболєв, від ВО «Свобода» Анатолій Вітів та лідер громадського руху «Третя республіка» Юрій Луценко.

Соболєв зазначив, що нині є необхідність відновити конституційний лад зразка 2004 року, добиватися підпису Асоціації з ЄС, відставки Віктора Януковича, Генерального прокурора та звільнення Тимошенко.

«Звільнення Юлії Тимошенко – це вже не просто клич Майдану. Це є єдиний варіант, як в країні можуть пройти справедливі, чесні дострокові президентські вибори», - зазначив Соболєв.

На думку Луценка, «народні депутати від Волині мусять бути з Волинню і з вівторка голосувати за відновлення демократичної конституції 2004 року».

«Вони мають голосувати за технічний непартійний уряд, не підлеглий Януковичу, не партійного міністра внутрішніх справ,керівника податкової інспекції, Мінюсту і інших органів, які сьогодні безчинствують в Україні. Після цього має бути проголосоване політичне рішення про дострокові вибори президента», - зазначив Луценко.

У разі, якщо такого не станеться, то за словами Луценка, є необхідність у проведені дострокових парламентських виборів.