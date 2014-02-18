Комп'ютери з КМДА знайшли на Тернопільщині - МВС

Як повІдомляє Управління зв'язків з громадськістю МВС України, цю апаратуру з Києва до села перевозили троє мешканців Тернопільської області, які є учасниками Євромайдану у столиці.

Двоє із затриманих пояснили, що перевозили техніку з Києва власним автомобілем на прохання свого товариша.

"Під час попереднього огляду вилученої техніки було з’ясовано, що на жорстких дисках комп’ютерів знаходиться документація управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

В МВС нагадали, що 16 лютого працівники міліції прибули до приміщення КМДА за викликом однієї з посадових осіб, яка повідомила, що виявила пошкодження замків на вхідних дверях кількох кабінетів і зникнення кількох моніторів. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

В УЗГ зазначають, що правоохоронців, які прибули до будівлі КМДА у складі слідчо-оперативної групи,мітингувальники всередину не пустили, а також нанесли їм тілесні ушкодження. Двоє правоохоронців були доставлені до лікарні для надання медичної допомоги. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.