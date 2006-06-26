Партія регіонів висунула ультиматум коаліції
Опозицію не влаштовує голосування пакетом
Партія регіонів як парламентська опозиція висуває ультиматум з вимогою чітко дотримуватися Конституції України та Регламенту Верховної Ради під час обрання керівних органів парламенту та Кабінету Міністрів і розподілу парламентських комітетів.
Як повідомляє персональний сервер лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, партія вимагає:
«обрання голови Верховної Ради у рамках Регламенту і Конституції, що передбачає таємне голосування і виключає будь-яке пакетне голосування;
розподілу парламентських комітетів з обов`язковим дотриманням принципу пропорційності представництва всіх депутатських фракцій; керівництво основними парламентськими комітетами, контролюючими органами на кшталт рахункової палати, участь в управлінні регіонами, де ми перемогли – це для опозиції єдина можливість контролювати дії влади, яка знову висуває вчорашніх корупціонерів на найвищі державні посади;
внесення пропозиції та призначення прем`єр-міністра згідно з Конституцією України;
складення присяги суддів Конституційного Суду згідно з вимогами закону "Про Конституційний Суд України";
негайного припинення незаконного сумісництва посадовців з депутатськими повноваженнями».
Як заявляє Партія регіонів, «лише за умови виконання цього ультиматуму ми бачимо можливість продовження роботи цього парламенту України. В іншому разі парламент не розглядатиме жодного питання і жодна дія у залі Верховної Ради не відбудеться. А нелегітимно обраному керівництву ми не дозволимо вести жодного засідання.
Невиконання нашого ультиматуму означатиме також, що ми використаємо своє право і звернемося до народу, який однозначно підтримає нас у боротьбі за верховенство Закону й дотримання Конституції України».