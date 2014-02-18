Янукович покликав лідерів опозиції сьогодні о 23.00 на зустріч - Луценко

Про це повідомляє Тиждень.uа з посиланням на колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Він не зміг сказати, розробляють лідери опозиції план дій на найближчі години.

«Сьогодні вирішується, в якій країні ми завтра прокинемося. Кожен боєць «Беркута» і внутрішніх військ у ці хвилини, я знаю, приймає для себе рішення, як діяти далі», - сказав Луценко.