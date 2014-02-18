Янукович покликав лідерів опозиції сьогодні о 23.00 на зустріч - Луценко

19:54, 18 лютого 2014
Політика
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Президент Віктор Янукович запросив до себе опозиційних лідерів сьогодні на зустріч до 23 години.

Юрий Луценко сообщил, что сегодня в 23.00 состоится встреча Януковича с оппозицией

Про це повідомляє Тиждень.uа з посиланням на колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Він не зміг сказати, розробляють лідери опозиції план дій на найближчі години.

«Сьогодні вирішується, в якій країні ми завтра прокинемося. Кожен боєць «Беркута» і внутрішніх військ у ці хвилини, я знаю, приймає для себе рішення, як діяти далі», - сказав Луценко.

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