Янукович покликав лідерів опозиції сьогодні о 23.00 на зустріч - Луценко
19:54, 18 лютого 2014Політика
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Президент Віктор Янукович запросив до себе опозиційних лідерів сьогодні на зустріч до 23 години.
Юрій Луценко повідомив, що сьогодні о 23.00 відбудеться зустріч Януковича з опозицією
Про це повідомляє Тиждень.uа з посиланням на колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.
Він не зміг сказати, розробляють лідери опозиції план дій на найближчі години.
«Сьогодні вирішується, в якій країні ми завтра прокинемося. Кожен боєць «Беркута» і внутрішніх військ у ці хвилини, я знаю, приймає для себе рішення, як діяти далі», - сказав Луценко.
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