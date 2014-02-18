6 правоохоронців загинули від вогнепальних поранень під час заворушень в Києві - МВС



Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

”Сьогодні, під час масових заворушень, за медичною допомогою звернулися 184 працівника міліції та військовослужбовців внутрішніх військ. 159 правоохоронців, які постраждали сьогодні під час масових заворушень у Києві, госпіталізовано, 35 – знаходяться у важкому стані. Загалом 39 правоохоронців отримали вогнепальні поранення”, - сказано в повідомленні.

Водночас В МВС не повідомляють про кількість постраждалих мітингувальників.