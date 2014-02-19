У Львові протестуючі захопили прокуратуру, військовий арсенал та будівлю УМВС (фото)

01:40, 19 лютого 2014
Політика
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У Львові військові залишають захоплену в/ч 4114. Протестуючі, які захопили територію частини, досягли домовленості з військовими про те, що військовослужбовці покинуть частину беззбройними, арсенал зі зброєю опечатують.

З вікон захопленої прокуратури викидають та палять документи / facebook.com/vakhtang.kipiani

Тим часом, у казармі триває серйозна пожежа, уже вигорів майже весь другий поверх будівлі. Люди намагаються гасити вогонь відрами з водою, однак вогонь збити не вдається. Як повідомляє кореспондент ZAXID.NET, є ризик того, що вогонь може перекинутися на арсенал зі зброєю.

Зараз під частиною внутрішніх військ на вул. Стрийській пербуває близько 10 тис. людей, якоїсь скоординованої діяльності не помітно. У той час як одні протестанти намагаються загасити пожежу у казармі, інші продовжують кидати "коктейлі Молотова".

Протестуючі захопили будівлю ГУ МВС України у Львівській області / facebook.com/vakhtang.kipiani

Також у соцмережах повідомляють, что у Львові люди захопили будівлю прокуратури. Зараз вони перебувають на всіх поверхах будівлі. Спалюють та викидають з вікон документацію та карні справи.

Крім цього була захопленя будівля обласного МВС. Були повідомлення про штурм місцевого відділення СБУ.

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