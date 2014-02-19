У Львові протестуючі захопили прокуратуру, військовий арсенал та будівлю УМВС (фото)

Тим часом, у казармі триває серйозна пожежа, уже вигорів майже весь другий поверх будівлі. Люди намагаються гасити вогонь відрами з водою, однак вогонь збити не вдається. Як повідомляє кореспондент ZAXID.NET, є ризик того, що вогонь може перекинутися на арсенал зі зброєю.

Зараз під частиною внутрішніх військ на вул. Стрийській пербуває близько 10 тис. людей, якоїсь скоординованої діяльності не помітно. У той час як одні протестанти намагаються загасити пожежу у казармі, інші продовжують кидати "коктейлі Молотова".

Також у соцмережах повідомляють, что у Львові люди захопили будівлю прокуратури. Зараз вони перебувають на всіх поверхах будівлі. Спалюють та викидають з вікон документацію та карні справи.

Крім цього була захопленя будівля обласного МВС. Були повідомлення про штурм місцевого відділення СБУ.