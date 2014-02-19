Міліція затримала щонайменше 50 протестувальників - Євромайдан SOS
03:08, 19 лютого 2014Політика
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Депутат "Батьківщини" Володимир Ар'єв повідомив, що в Оболонському райвідділі міліції знаходяться 12 затриманих під час сутичок активістів з міліцією.
Про це він повідомив на своїй Twitter-сторінці.
Окрім того, Євромайдан SOS оприлюднив свої дані щодо затриманих. Згідно з інформацією, таких 50 осіб.
Інформація Євромайдан SOS по райвідділках станом на 1: 30 19 лютого:
- Деснянський: 15 затриманих, 8 адвокатів, усі забезпечені правовою допомогою.
- відділок на Мілютенка в Деснянському районі: 3 затриманих, шукаємо адвокатів;
- Оболонський: 3 затриманих (одному потрібна медична допомога), 3 адвокати, їх не пускають, чекають народного депутата.
- Дніпровський: близько 20 затриманих, 3 адвокатів, їх не пускають, у відділок зайшли народні депутати;
- Святошинський: 9 затриманих, 4 адвокати, їх не пускають, чекають нардепів.
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