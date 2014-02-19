«Руська громада Севастополя» просить Путіна і Шойгу захистити російське населення Криму від геноциду

Громадська організація «Руська громада Севастополя» просить Путіна і Шойгу у зв`язку з останніми подіями в Україні «захистити російське населення Криму».

Про це йдеться в розміщеному на сайті організації зверненні до президента РФ Володимира Путіна, міністра оборони РФ Сергія Шойгу і голови Комітету з оборони Держдуми РФ Володимира Комоєдова.

У зверненні, зокрема, йдеться, що «вчорашній день в новітній історії України став, по суті, точкою неповернення початку громадянської війни. Війни, в якій ангажовані і проплачені євроамериканськими господарями групи спеціально підготовлених найманців мають єдину мету - зруйнувати «Русский мир».

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У зверненні, підписаному головою «Російської громади Севастополя» Тетяною Єрмаковою, також наголошується, що «у світлі подій, що відбуваються, під загрозою геноциду опиняється російське населення Криму і Севастополя». Як вважають у громадській організації, «нинішня влада на Україні продемонструвала повне небажання і нездатність захистити не тільки населення, але й саму себе. Незабаром «на допомогу мирним демонстрантам» на територію де-факто давно вже некерованої України можуть ступити натовські сили (як це було в Югославії)».

«Від імені жителів міста-героя Севастополя звертаємося до Росії з проханням втрутитися в ситуацію, що відбувається, і прийти на захист російського населення Криму», - йдеться у зверненні.

Як саме захистити - у зверненні не говориться.