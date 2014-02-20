Санкції проти українських посадовців можуть розколоти країну - Клюєв

Таку думку глава Адміністрації Президента України Андрій Клюєв висловив в інтерв`ю європейським журналістам, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Коментуючи наміри щодо введення іноземними державами санкцій проти України, Клюєв заявив: «Якщо хтось бажає нашій країні добра, то треба Україні допомагати. Якщо вводити санкції й далі загострювати ситуацію, то є загроза, що країна може розірватися на дві частини. Тому що почалося дуже жорстке протистояння. А санкції схожі на вливання в тліючий вогонь каністри бензину», - сказав він.

На запитання про можливі шляхи допомоги Україні з боку європейських країн Клюєв заявив про важливість продовження курсу на євроінтеграцію та проведення відповідних перетворень.

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Як повідомляв УНІАН, Євросоюз сьогодні, 20 лютого, через останні події в Києві планує провести позачергове засідання глав МЗС держав-членів, які мають обговорити питання введення персональних санкцій проти українських чиновників, які винні у насильстві в Україні.

Також сьогодні високопоставлений представник Держдепартаменту США заявила, що країна вводить візові санкції стосовно близько 20 українських чиновників, яких вважають винними у застосуванні насильства до демонстрантів.