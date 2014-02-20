Путін вважає винними в ескалації насильства в Україні радикальних опозиціонерів
Президент Росії Володимир Путін вважає винними в ескалації насильства в Україні представників радикального крила української опозиції.
Про це УНІАН повідомила його прес-служба з посиланням на сьогоднішню розмову Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і прем`єром Великобританії Девідом Кемероном.
”Було висловлено крайню стурбованість подією з вини радикального крила опозиції різким загостренням збройного протистояння в Україні”, - зазначено в повідомленні.
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”Володимир Путін наголосив на крайній важливості негайного припинення кровопролиття, необхідності прийняття термінових заходів для стабілізації ситуації і припинення екстремістських і терористичних вилазок”, - додали в прес -службі.
Путін також повідомив своїм співрозмовникам про те , що до Києва для участі в посередницькій роботі вилітає Уповноважений з прав людини в Росії Володимир Лукін