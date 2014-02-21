У Львові майже сотня «тітушок» сконцентрувалися в районі Російського Консульства



Про це повідомив кореспонденту УНІАН керівник штабу Громадської організації «Західні Леви» Віталій Гончарук, члени якої сьогодні здійснюють патрулювання міста з метою недопущення провокацій, мародерства та проявів криміналітету.

«Інформацію про групу агресивної молоді повідомили відповідним підрозділам. У ці хвилини вони групуються, з розмов між ними зрозуміло, що це можуть бути «тітушки», до того ж не з місцевих. Члени нашої організації відстежують ситуацію, щоб не допустити провокацій і погромів в районі Консульства», - зазначив Гончарук.