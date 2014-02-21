Верховна Рада повернула Конституцію 2004 року

Як передає кореспондент УНІАН, за даний закон проголосували 386 із 397 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

За дане рішенні проголосували 140 депутатів із фракції Партії регіонів, 89 - “Батьківщина”, 40 - “УДАР”, 35 - “Свобода”, 32 — КПУ, 50 — позафракційні.

Даний закон ухвалювався без рішення комітету і одразу за основу та в цілому.