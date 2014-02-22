Протестувальники пригнали на Майдан другий водомет

Як передає кореспондент УНІАН, водомет на Камазі завезли з боку Бесарабської площі.

При цьому мітингувальники зробили проїзд для авто на барикаді встановленій на розі вулиць Хрещатик і Хмельницького біля ЦУМу.

Крім того за спецмашиною з водометом їхала машина Урал, яка попрямувала вгору вулицею Хмельницького.

Як повідомлялося раніше, одну вантажівку з водометом майданівці пригнали кілька годин тому і наразі вона перебуває на Майдані Незалежності.