Протестувальники пригнали на Майдан другий водомет
00:26, 22 лютого 2014Політика
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Учасники акцій протесту пригнали на Майдан Незалежності другий автомобіль оснащений водометом
Як передає кореспондент УНІАН, водомет на Камазі завезли з боку Бесарабської площі.
При цьому мітингувальники зробили проїзд для авто на барикаді встановленій на розі вулиць Хрещатик і Хмельницького біля ЦУМу.
Крім того за спецмашиною з водометом їхала машина Урал, яка попрямувала вгору вулицею Хмельницького.
Як повідомлялося раніше, одну вантажівку з водометом майданівці пригнали кілька годин тому і наразі вона перебуває на Майдані Незалежності.
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