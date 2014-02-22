Із фракції ПР вийшли ще троє нардепів

Із фракції Партії регіонів вийшли ще троє народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський.

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Із фракції вийшли: Іван Попеску (обирався за списком ПР під № 73), Лариса Мельничук (№ 65 у списку), Сергій Кацуба (обирався у окрузі № 92 Київської області).