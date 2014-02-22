Дочка Тимошенко повідомила, що їде до Харкова

Донька лідера партії "Батьківщина", екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Євгенія заявляє, що найближчим часом відвідає Харків, аби зустріти Юлію Тимошенко на свободу. Про це повідомляє сайт Тимошенко.

"Я найближчим часом поїду за мамою до Харкова. Я дякую всім, хто стояв на Майдані три місяці, і виборював свободу для України", - сказала Євгенія Тимошенко, коментуючи сьогоднішнє рішення Верховної Ради України.

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Дочка Юлії Тимошенко висловила подяку всім громадянам України, міжнародному співтовариству та депутатам, які докладали надзвичайних зусиль для звільнення її матері. "Я вдячна за вашу допомогу, ви допомогли звільнити маму. Це надзвичайно емоційний момент для нашої родини, для нашої команди і для всіх українців. Я вдячна героям України. Ми сумуємо про загиблих героїв", - сказала Євгенія Тимошенко.

Як відомо, сьогодні Верховна Рада України конституційною більшістю ухвалила постанову про звільнення Юлії Тимошенко з ув'язнення на підставі рішення Європейського суду з прав людини та рішення Комітету міністрів Ради Європи.